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  28 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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На казахстанско-китайской границе открыт новый пункт пропуска

CA-NEWS (KZ) - В Алматинской области 27 сентября состоялось открытие автомобильного пункта пропуска «Нур жолы» и транспортно-логистического центра.

Как сообщает пресс-служба акимата региона, новый пункт пропуска предназначен для перехода границы Казахстана с Китаем большегрузными и легковыми транспортными средствами, а также пассажирскими автобусами. Проект реализован Министерством финансов РК, Министерством по инвестициям и развитию РК совместно с ТОО «Евротранзит Терминал» на основе государственно-частного партнерства. В него вложено почти 70 млрд тенге инвестиций.

Пропускная способность КПП - до 2500 транспортных средств, имеется возможность ее увеличения до 5000 ТС в сутки; занимаемая площадь - 25 га. Установленное оборудование позволяет сократить время прохождения грузовиков до 40 минут, при этом человеческий фактор минимизирован.

Символическое прохождение колонны большегрузов ознаменовало начало работы КПП.

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