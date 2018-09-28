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  28 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Правительство Монголии обсуждает проект бюджета на 2019 год

CA-NEWS (MNG) - 28 сентября на очередном заседании правительства Монголии обсуждается проект бюджета на 2019 год, сообщает Montsame.

На предыдущих заседаниях правительства уже дважды обсуждался проект бюджета на 2019 год. Связи с тем, что 1 октября начнется осенняя сессия парламента (ВГХ) 28 сентября в 15.00 часов правительство передаст парламенту на рассмотрение проект бюджета на следующий год.

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