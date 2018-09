Пассажирский лайнер скатился в море при посадке в Микронезии

CA-NEWS (CA) - Пассажирский самолет Boeing 737-800 национальной авиакомпании Папуа-Новой Гвинеи Air Niugini совершил аварийную посадку на воду в Микронезии. Об этом сообщила местная газета Pacific Daily News со ссылкой на руководство аэропорта.

Как отмечает телеканал TVNZ, рейс PX73 вылетел из Токио и направлялся в Порт-Морсби в Папуа — Новую Гвинею через Вено.

На борту находились 36 пассажиров и 11 членов экипажа.

Как отмечает издание Post Courier, самолет приземлился в аэропорту Вено, но не смог затормозить и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в море. TVNZ указывает, что самолету не хватило всего 160 м, чтобы остановиться на взлетно-посадочной полосе.

После того как воздушное судно оказалось в воде, люди стали выбираться из салона самолета, затем их эвакуировали местные рыбаки на лодках. По словам диспетчера аэропорта Джимми Эмилио, пассажиров и экипаж доставили в больницу, но обошлось без серьезных травм, сообщает The West Australian.

