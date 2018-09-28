В Казахстане второй год наблюдается снижение коррупционных правонарушений, - глава антикоррупционной службы

CA-NEWS (KZ) - Председатель Агентства Казахстана по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев принял участие в сессии Ассамблеи сторон Международной антикоррупционной академии в Вене (Австрия).

Как сообщает пресс-служба ведомства, выступая, ее глава, отметил, что антикоррупционная политика занимает особое место в системе государственного управления республики, взятый Казахстаном курс по обеспечению принципов открытости, транспарентности и подотчетности и реализуемые комплексные меры по противодействию коррупции привели к позитивным системным изменениям.

«Анализ и оценка коррупционных рисков, цифровизация государственных услуг, повышение оплаты труда госслужащих, контроль за их деятельностью, информационно-разъяснительные кампании, конструктивное взаимодействие с гражданским обществом и общественный контроль демонстрируют свою эффективность. В Казахстане уже второй год наблюдается поступательное снижение коррупционных правонарушений и рост вовлеченности общественности и бизнеса в противодействие коррупции», - сказал А.Шпекбаев.

По его словам, в этом направлении также важное значение придается сотрудничеству с Международной антикоррупционной академией. На базе МАКА сотрудники Национального бюро по противодействию коррупции проходят обучение с 2010 года.

Кроме того, в Академии государственного управления при президенте РК на основе опыта МАКА запущена новая программа магистратуры – «Антикоррупционная политика», на основе которой будут готовить современных лидеров для государственного, квазигосударственного и частного секторов в антикоррупционной сфере.

В настоящее время прорабатывается вопрос совместной реализации программы магистратуры с приглашением австрийских экспертов в Казахстан.