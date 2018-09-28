РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане второй год наблюдается снижение коррупционных правонарушений, - глава антикоррупционной службы

CA-NEWS (KZ) - Председатель Агентства Казахстана по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев принял участие в сессии Ассамблеи сторон Международной антикоррупционной академии в Вене (Австрия).

Как сообщает пресс-служба ведомства, выступая, ее глава, отметил, что антикоррупционная политика занимает особое место в системе государственного управления республики, взятый Казахстаном курс по обеспечению принципов открытости, транспарентности и подотчетности и реализуемые комплексные меры по противодействию коррупции привели к позитивным системным изменениям.

«Анализ и оценка коррупционных рисков, цифровизация государственных услуг, повышение оплаты труда госслужащих, контроль за их деятельностью, информационно-разъяснительные кампании, конструктивное взаимодействие с гражданским обществом и общественный контроль демонстрируют свою эффективность. В Казахстане уже второй год наблюдается поступательное снижение коррупционных правонарушений и рост вовлеченности общественности и бизнеса в противодействие коррупции», - сказал А.Шпекбаев.

По его словам, в этом направлении также важное значение придается сотрудничеству с Международной антикоррупционной академией. На базе МАКА сотрудники Национального бюро по противодействию коррупции проходят обучение с 2010 года.

Кроме того, в Академии государственного управления при президенте РК на основе опыта МАКА запущена новая программа магистратуры – «Антикоррупционная политика», на основе которой будут готовить современных лидеров для государственного, квазигосударственного и частного секторов в антикоррупционной сфере.

В настоящее время прорабатывается вопрос совместной реализации программы магистратуры с приглашением австрийских экспертов в Казахстан.

print
  • Владимир Путин посетит Узбекистан 18-19 октября
  • В ООН заявили об убытках в $320 млрд из-за стихийных бедствий за прошлый год
  • Истребители стран СНГ на тренировке ПВО посадили «нарушителя границы»
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×