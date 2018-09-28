В Согдийской области за нарушение санитарных норм закрыты стоматологические кабинеты и парикмахерские

CA-NEWS (TJ) - В Согдийской области Таджикистана за нарушение санитарных норм закрыты стоматологические кабинеты и парикмахерские. «В результате проверок была запрещена деятельность 21 стоматологического кабинета по причине несоблюдения санитарно-гигиенических требований, и в отношении 53 ответственных лиц были назначены административные наказания», - сообщили «Азия-Плюс» в центре госсанэпиднадзора Согдийской области.

Также по этой причине, по словам источника, были закрыты 24 парикмахерские (137 ответственных лиц получили административные наказания) и 49 салонов красоты (68 человек привлечены к административным наказаниям). Источник сообщил, что в ходе проверок были изъяты из салонов несколько оборудований для татуажа и прокаливание ушей и носа, которые использовались без соблюдения санитарных норм. Проверки вышеуказанных учреждений проводятся во всех городах и районах Согдийской области. Ранее в Хатлонской области были закрыты несколько парикмахерских, салонов красоты и зубных кабинетов. Напомним, президент страны Эмомали Рахмон в своем выступлении 1 сентября текущего года в Госмедуниверситете раскритиковал деятельность подобных учреждений за ненадлежащую деятельность и поручил соответствующим госорганам навести порядок в этой системе для предотвращения распространения инфекционных заболеваний. Подробнее: https://news.tj/ru/news/tajikistan/society/20180928/v-sogde-tozhe-zakrili-saloni-krasoti-i-stomatologiiТакже по этой причине, по словам источника, были закрыты 24 парикмахерские (137 ответственных лиц получили административные наказания) и 49 салонов красоты (68 человек привлечены к административным наказаниям).

В центре сообщили, что в ходе проверок были изъяты из салонов несколько оборудований для татуажа и прокаливание ушей и носа, которые использовались без соблюдения санитарных норм. Проверки вышеуказанных учреждений проводятся во всех городах и районах Согдийской области.

На сегодня на территории Согдийской области функционируют 366 парикмахерских, 153 салона красоты, 2 косметологических салона и 199 стоматологических кабинетов.

Ранее в Хатлонской области были закрыты несколько парикмахерских, салонов красоты и зубных кабинетов.

Напомним, президент страны Эмомали Рахмон в своем выступлении 1 сентября текущего года в Госмедуниверситете раскритиковал деятельность подобных учреждений за ненадлежащую деятельность и поручил соответствующим госорганам навести порядок в этой системе для предотвращения распространения инфекционных заболеваний.