РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Согдийской области за нарушение санитарных норм закрыты стоматологические кабинеты и парикмахерские

CA-NEWS (TJ) - В Согдийской области Таджикистана за нарушение санитарных норм закрыты стоматологические кабинеты и парикмахерские. «В результате проверок была запрещена деятельность 21 стоматологического кабинета по причине несоблюдения санитарно-гигиенических требований, и в отношении 53 ответственных лиц были назначены административные наказания», - сообщили «Азия-Плюс» в центре госсанэпиднадзора Согдийской области.

Также по этой причине, по словам источника, были закрыты 24 парикмахерские (137 ответственных лиц получили административные наказания) и 49 салонов красоты (68 человек привлечены к административным наказаниям).

Источник сообщил, что в ходе проверок были изъяты из салонов несколько оборудований для татуажа и прокаливание ушей и носа, которые использовались без соблюдения санитарных норм. Проверки вышеуказанных учреждений проводятся во всех городах и районах Согдийской области.

Ранее в Хатлонской области были закрыты несколько парикмахерских, салонов красоты и зубных кабинетов.

Напомним, президент страны Эмомали Рахмон в своем выступлении 1 сентября текущего года в Госмедуниверситете раскритиковал деятельность подобных учреждений за ненадлежащую деятельность и поручил соответствующим госорганам навести порядок в этой системе для предотвращения распространения инфекционных заболеваний.

Подробнее: https://news.tj/ru/news/tajikistan/society/20180928/v-sogde-tozhe-zakrili-saloni-krasoti-i-stomatologiiТакже по этой причине, по словам источника, были закрыты 24 парикмахерские (137 ответственных лиц получили административные наказания) и 49 салонов красоты (68 человек привлечены к административным наказаниям).

В центре сообщили, что в ходе проверок были изъяты из салонов несколько оборудований для татуажа и прокаливание ушей и носа, которые использовались без соблюдения санитарных норм. Проверки вышеуказанных учреждений проводятся во всех городах и районах Согдийской области.

На сегодня на территории Согдийской области функционируют 366 парикмахерских, 153 салона красоты, 2 косметологических салона и 199 стоматологических кабинетов.

Ранее в Хатлонской области были закрыты несколько парикмахерских, салонов красоты и зубных кабинетов.

Напомним, президент страны Эмомали Рахмон в своем выступлении 1 сентября текущего года в Госмедуниверситете раскритиковал деятельность подобных учреждений за ненадлежащую деятельность и поручил соответствующим госорганам навести порядок в этой системе для предотвращения распространения инфекционных заболеваний.

print
  • В школах Душанбе введены милицейские рейды: под контролем внешний вид, посещаемость и поведение учеников
  • Курс евро на Московской бирже упал ниже 77 руб.
  • Владимир Путин посетит Узбекистан 18-19 октября
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×