На территории Казахстана заблокированы более 1 тыс. интернет-ресурсов, где могли реализовываться наркотики и психотропы

CA-NEWS (KZ) - На территории Казахстана заблокирован 1133 интернет-ресурс, с помощью которых могли реализовываться наркотики и психотропные вещества. Об этом стало известно в ходе заседания в Алматы комиссии по борьбе с наркобизнесом.

По словам и.о. начальника управления по борьбе с наркобизнесом Департамента внутренних дел города Нурлана Мошкалова, сегодня для пресечения распространения наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ сотрудники полиции анализируют различные интернет-ресурсы, социальные сети, а также чаты мессенжеров.

«В результате мониторинга с начала года выявлен 81 сайт, в том числе чаты в мессенжере Telegram. Адреса выявленных интернет-ресурсов направлены в уполномоченные органы для блокировки. На сегодня 69 сайтов заблокированы. В целом на территории Казахстана заблокирован 1133 интернет-ресурс, с помощью которых могли реализовываться наркотики и психотропы», - сказал глава управления.

По данным ДВД, также ведется работа с трафаретной рекламой синтетических наркотиков. Рабочие группы проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, наносящих данные надписи.

В случае обнаружения подобных стеновых реклам о продаже наркотических средств и психотропных веществ в полиции рекомендуют зафиксировать их (сделать фотографии надписей, записать места их расположения) и выслать на номера Whatsapp сотрудникам рабочей группы +7 708 300 0611, +7 776 088 8820.