В Кызылорде открыта школа государственной службы

CA-NEWS (KZ) - Департамент Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Кызылординской области совместно с областным филиалом Академии государственного управления при президенте Казахстана открыл школу государственной службы для выпускников высших учебных заведений.

Как сообщает пресс-служба акимата области, основной целью открытой школы является привлечение на государственную службу талантливых, грамотных, эрудированных, ответственных молодых людей, имеющих организаторские и лидерские качества, а также предоставление молодежи возможности приобретения навыков работы в государственных органах.

В области уже изъявили желание обучаться в школе более 100 студентов старших курсов. В течение трех месяцев обучения они проходят практику в государственных органах. Выпускник, окончивший обучение, наряду с профессией бакалавра, получает сертификат «государственный служащий». Данный документ позволяет молодым специалистам участвовать в конкурсах на низкие должности.