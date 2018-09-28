Монголия выпустит в обращение памятную монету 500 тугриков, посвященная «Птерозавру»

CA-NEWS (MNG) - Центральный банк Монголии выпустит в обращение серебряную памятную монету 500 тугриков Птерозавр, которая выходит в серии «Эволюция жизни», сообщает oncoins.net.

Эта монета стала 4-й монетой серии «Эволюция жизни», которые выпускаются Монголией с 2015 года. Монета была отчеканена на мощностях Coin Invest Trust по указанию Монголбанк. Монета посвящена летающему динозавру – Птерозавру.

Некоторые ученые уверены в том, что эти древние животные могли летать со скоростью до 120 км/ч и за время полета преодолевать расстояния в несколько тысяч километров. Этот вид динозавров населял Землю с позднего триасового до конца мелового периода мезозойской эры. Как установили ученые последние представители этого вида вымерли 66 млн лет назад.

Напомним, монеты серии «Эволюция жизни» выходят ежегодно с 2015 года. За это время свет увидели монеты «Ихтиозавр» (2017 год), «Трилобит» (2016 год) и «Аммонит» (2015 год), на которых были размещены животные и существа, которые умерли миллионы лет назад.

Отметим, что монеты этой серии очень популярны и практически сразу же после выхода в обращение – расходятся по рукам коллекционеров.