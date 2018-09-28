CNN рассказал о первых ударах новейшего истребителя США в Афганистане

CA-NEWS (CA) - Американский многоцелевой истребитель пятого поколения F-35B нанес первые в своей истории авиаудары в реальной боевой обстановке, сообщает CNN со ссылкой со ссылкой на три источника в министерстве обороны Соединенных Штатов.

По данным телеканала, американская авиация атаковала в Афганистане цели движения «Талибан» в последние 24 часа. Экипаж истребителя поразил выбранную неподвижную цель.

Данная модификация F-35B разработана для Корпуса морской пехоты США и приспособлена для взлета и посадки на десантные суда класса Essex. Эта модель истребителя - единственная из трех в линейке, которая способна совершать вертикальную посадку. Помимо этого, она требует минимальную для разбега дистанцию.

Как считает основной подрядчик истребителя Lockheed Martin, F-35B - это «будущее военной авиации». Он сочетает в себе «сверхзвуковую скорость, экстремальную гибкость и новейшие технологии», уточнили в Lockheed Martin. Программа создания Lockheed Martin F-35 Lightning II уже обошлась примерно в $1,5 трлн.