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  28 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Более 400 производственных объектов приостановлены в Казахстане за грубые нарушения

CA-NEWS (KZ) - Министерство по инвестициям и развитию Казахстана обследовано более 7 тыс. опасных производственных объектов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в результате проверок выявлено 19130 нарушений требований промышленной безопасности, за грубые нарушения приостановлено 422 объекта и одно предприятие по решению суда в Костанайской области (ТОО «Денисовское»).

Всего по итогам первого полугодия наложено 967 административных штрафов, из них на юридических лиц - 584, на физических лиц - 383.

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