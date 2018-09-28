Глава МИД Монголии с генсеком ОБСЕ договорились об укреплении сотрудничества и обучении студентов в академии в Бишкеке

CA-NEWS (MNG) - 27 сентября министр иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатар встретился с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томасом Гремингером и обменялся мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, сообщает Montsame.

Стороны договорились укреплять сотрудничество между Монголией и ОБСЕ и сотрудничать в области кибербезопасности, борьбы с отмыванием денег и торговлей людьми, обучать студентов в Академии ОБСЕ в Бишкеке.

Подчеркивая важность создания механизма межрелигиозного диалога на благо мира, министр Д.Цогтбаатар сообщил о планах Монголии провести у себя мероприятия по случаю 50-й годовщины Азиатской буддийской конференции за мир и призвал к сотрудничеству и попросил ОБСЕ поддержать это мероприятие.

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер отметил, что сотрудничество в области экономики, окружающей среды, правоохранительной деятельности и наблюдения за выборами активно развивается с момента вступления Монголии в Организацию в 2012 году, и подчеркнул наличие широкого потенциала для дальнейшего двустороннего сотрудничества.