В Казахстане пройдут тактико-специальные учения ОДКБ «Поиск-2018»

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане 1-5 октября пройдут тактико-специальные учения с силами и средствами разведывательных служб и подразделений государств-членов ОДКБ «Поиск-2018».

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны РК, в учениях будут задействованы органы военного управления, подразделения разведки и сил специального назначения Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

Вооруженные Силы Казахстана в международных учениях представят группировки Десантно-штурмовых войск и регионального командования «Юг».

Международные тактико-специальные учения «Поиск-2018» проводятся в рамках единого замысла оперативно-стратегического учения «Боевое братство-2018» Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности.

В программе командно-штабных учений проведение тренировок управления объединенной группировкой подразделений войсковой разведки и специального назначения вооруженных сил государств-участников.

Торжественное открытие учений состоится 1 октября на учебном полигоне «Гвардейский».