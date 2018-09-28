В Ташкенте задержан подозреваемый в совершении тяжких преступлений

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте накануне, 27 сентября, в Алмазарском районе, задержан подозреваемый в серии тяжёлых преступлений. Задержанный прятался в доме родственников под кроватью, сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий, несмотря на оказанное сопротивление, Жураев Шохрух Кобил угли, разыскиваемый за совершение тяжких преступлений, был задержан, сообщили в ведомстве.

В розыске остаётся последний член преступной группы Юлдашев Баходир, 1989 года рождения.

Ранее сообщалось о задержании троих подозреваемых в нападении на трех мужчин в автомобиле в Учтепинском районе Ташкента 11 августа.

Тогда Шохрух Ж. с 24-летним Зиёвуддином Г., 31-летними Музаффаром М. и Бекзодом Н., а также 33-летним Абдугани И. вынудили водителя Spark, 34-летнего Жасура М., остановиться. По показаниям задержанных, Зиёвуддин повредил шины «Спарка», а Музаффар разбил стекла в машине.

Затем нападавшие силой затолкали потерпевших в свои автомобили и увезли их в Сергелийский район, где нанесли им телесные повреждения. После этого Зиёвуддин и Бекзод отвезли жертв в больницу, где следили за каждым их словом, чтобы те не рассказали лишнего.

Страх перед расправой заставил потерпевших молчать и не заявлять о произошедшем в органы внутренних дел. О преступлении стало известно благодаря видеозаписи, выложенной в интернете.

Как пояснил потерпевший 23-летний Ботиржон А., он брал деньги в долг у знакомого, Шохруха, и должен был еще 500 тысяч сумов ($60).

ГУВД Ташкента просит граждан информировать о нахождении подозреваемых и гарантирует позвонившим полную конфиденциальность.