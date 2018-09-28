Казахстан предлагает разработать дорожную карту для денуклеаризации КНДР

CA-NEWS (KZ) - На заседании высокого уровня Совета безопасности ООН рассмотрена тема «Нераспространение оружия массовго уничтожения: КНДР». Совещание состоялось под председательством государственного секретаря США Майкла Помпео.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана, глава ведомства Кайрат Абдрахманов отметил, что ядерное разоружение требует поэтапного подхода, терпения, взаимных уступок и добросовестности всех заинтересованных сторон. По его словам, действующая ныне в Центральной Азии зона, свободная от ядерного оружия, является первой и единственной в своем роде в северном полушарии. Следует стремиться к формированию такой же зоны в Северо-Восточной Азии.

Министр отметил, что Казахстан поддерживает усилия двух корейских государств по восстановлению инклюзивного диалога, а также приветствует решение США и Республики Корея приостановить совместные региональные военные учения.

«Продолжающийся дружественный политический диалог и взаимовыгодные проекты между Пхеньяном и Сеулом могут стать самым эффективным способом долгосрочного урегулирования напряженности в регионе, что приведет к взаимоприемлемым решениям для полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации», - предположил К.Абдрахманов.

По мнению Казахстана, для достижения этой цели потребуется единство в Совете безопасности ООН. РК выступает за транспарентность и плавность процесса ядерного разоружения, который должен равномерно учитывать интересы всех сторон и взаимную реализацию взятых обязательств.

«В этом конкретном контексте Казахстан предлагает рассмотреть возможность разработки дорожной карты для поэтапной денуклеаризации Северной Кореи с предоставлением надежных гарантий безопасности со стороны ядерных держав в ответ на полное выполнение КНДР всех своих обязательств и возвращение к ДНЯО. Обязательное осуществление этой программы действий может быть закреплено в соответствующей резолюции Совета с однозначными последствиями в случае невыполнения», - подчеркнул глава МИД.