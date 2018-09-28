Жительница Ферганы, принудившая 14-летнюю дочь заниматься проституцией, приговорена к 10,5 годам

CA-NEWS (UZ) - Семиклассница из Бешарыкского района Ферганской области Узбекистана, которую мать постоянно принуждала к занятию проституцией, а впоследствии заставила сделать аборт, отправлена в специальную школу-интернат в городе Коканде. Об этом сообщает centralasian.org.



По словам помощника заместителя хокима (главы) Ферганской области Сайёры Алимовой, все лица, виновные в совершении преступления против несовершеннолетней девочки, получили заслуженное наказание.

– Бешарыкский районный суд по уголовным делам, рассмотрев это дело, приговорил к десяти с половиной годам тюрьмы местную 39-летнюю жительницу Ферузу Давронову, которая заставляла свою несовершеннолетнюю дочь за деньги заниматься проституцией. Жители села «Чорбогтуронил» Шерзод Балибеков, Джасур Эргашев и Эргашали Сулаймонов были признаны судом виновными в изнасиловании девочки и получили по 12 лет тюремного заключения, – сообщил чиновник областной администрации.

По его словам, с семиклассницей, ставшей жертвой изнасилования, работал психолог. После девочка была помещена в специальную школу-интернат в городе Коканде.

Представитель Бешарыкского райсуда по уголовным делам сообщил 27 сентября, что приговор вступил в законную силу, а мать и насильники 14-летней девочки уже этапированы в колонию. Как говорится в обвинительном заключении, которое было подписано первым заместителем прокурора Ферганской области, трое мужчин обвинялись «в удовлетворении половой потребности в противоестественной форме с использованием беспомощного состояния потерпевшего, не достигшего 14 лет».

Напомним, что 18 августа сообщалось о том, что в одном из кишлаков Бешарыкского района Ферганской области акушер-гинеколог по приказу местных чиновников прервала пятимесячную беременность семиклассницы в домашних условиях. ​Кроме того, в конце августа сообщалось о том, что администрация Бешарыкского района оказала материальную помощь семье школьницы, которую сами же местные чиновники заставили сделать аборт.

– Вместе с тем местная администрация в срочном порядке принялась делать ремонт в доме пострадавшей девочки. Все это делается для того, чтобы в случае визита чиновников из Ташкента наши власти могли опровергнуть информацию о том, что 39-летняя мать из-за материальной нужды заставляла двух своих дочерей заниматься проституцией, – сообщили источники.