За 10 лет Казахстан привлек порядка $250 млрд прямых иностранных инвестиций, - Б.Сагинтаев

CA-NEWS (KZ) - В Астане проходит форум высокого уровня по продвижению торговли и инвестиций в целях развития. В мероприятии участие принимает генеральный директор Всемирной торговой организации Роберту Азеведу.

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, открывая форум, отметил, что правительство Казахстана поддерживает новую инициативу ВТО в области содействия инвестициям.

По его словам, за последние 10 лет было привлечено порядка $250 млрд прямых иностранных инвестиций в различные сектора экономики Казахстана. За 2017 год приток прямых иностранных инвестиций составил порядка $21 млрд и четверть этого объема направлено в обрабатывающую промышленность. Всего же в несырьевые сектора направлено порядка 50% всех иностранных инвестиций. Положительная динамика также сохраняется и в этом году. За полгода 2018 года достигнуты договоренности по реализации 69 новых проектов с крупными инвесторами, в том числе с десятью компаниями из Китая, Турции, США, Великобритании и стран Европейского Союза.

Сегодня в несырьевом секторе экономики Казахстана уже работают порядка 30 транснациональных корпораций, таких как Toyota, Heidelberg Cement, General Electric, Linde, Danone, Thales, Alstom и другие, отметил премьер.

«Наша страна занимает первое место по инвестиционному климату в Центральной Азии и более 70% инвестиций стран Центральной Азии приходится на долю Казахстана. В целях улучшения инвестиционного климата нашим государством последовательно проводятся реформы, обеспечивается открытый диалог и взаимодействие с инвесторами, а также совершенствуется инфраструктура для привлечения инвестиций.

Приведу лишь одну цифру. Всего за последние четыре года проведено 52 реформы в таких направлениях как: налоговая и таможенные сферы, государственная поддержка предпринимательства и т.д. Получается в среднем 13 за год, больше одной реформы в месяц», - сказал Б.Сагинтаев.

Он подчеркнул, что инвесторы имеют преимущества по выходу на крупнейшие рынки сбыта благодаря экономической интеграции Казахстана. Страна является участником Евразийского экономического союза, преимуществом которого является единый рынок без таможенных границ объемом порядка $4 трлн и емкостью более 180 млн человек.

«Благодаря выгодному географическому положению, соседству с такими государствами, как Россия, Китай и страны Центральной Азии, Казахстан является удобной центральной площадкой для выхода на близлежащие растущие рынки с общим объемом более 1,6 млрд человек.

В мае текущего года подписаны соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем и соглашение о зоне свободной торговли с Ираном. Также проводится активная работа по расширению торгово-экономического сотрудничества с такими крупными странами, как Египет, Израиль, Сербия и Сингапур.

В этих условиях правительство Казахстана считает важным дальнейшее продвижение дискуссий по вопросам содействия инвестициям на многостороннем уровне, а именно, на площадке ВТО. Мы призываем страны-члены ВТО присоединиться к Неформальному диалогу ВТО, в рамках которого происходит обмен информацией о национальном опыте по привлечению инвестиций», - обратился премьер к участникам форума.