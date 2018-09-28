Мать и ребенок погибли во время родов в Истаравшане

CA-NEWS (TJ) - 27 сентября в центральной больнице города Истаравшан на севере Таджикистана во время родов погибла 36-летняя Санавбар Сатторова, жительница села Джавкандак. Врачи не смогли спасти и ее ребенка. Материнская и детская смертность в Таджикистане все еще остается очень высокой – 65 материнских смертей на 100 тысяч родов, сообщает Ахбор.



УМВД Согдской области Таджикистана сообщило, что 27 сентября во время родов в центральной больнице города Истаравшан погибла Санавбар Сатторова, 1982 года рождения, жительница села Джавкандак. УМВД сообщает, что Сатторова погибла «внезапно» вместе со своим ребенком, которого врачи также не смогли спасти.

Материнская и детская смертность в Таджикистане остается все еще очень высокой, несмотря на офицальную статистику, которая говорит о том, что с начала нового тысячелетия уровень материнской и детской смертности в стране бьла снижена в 1,8 раза. По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в Таджикистане на каждые 100 тысяч рождений приходится в среднем 65 случаев материнской смертности и 43 случая смертности среди детей в возрасте до 5 лет.

По данным прокуратуры Согдийской области Таджикистана, за три месяца 2017 года умерло свыше 240 младенцев в возрасте до 1 года, три женщины умерли во время беременности и родов. За 2016 год и 3 месяца 2017 года возбуждено 3 уголовных дела в отношении врачей, причастных к смерти роженицы либо новорожденного ребёнка.