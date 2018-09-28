Назарбаев предлагает снять торговые барьеры между странами СНГ

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 28 сентября принимает участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств.

Как сообщает пресс-служба Акорды, в ходе заседания глава республики остановился на результатах работы по укреплению и развитию отношений в рамках СНГ и отметил эффективность проводимых мероприятий по реформе организации и обновлению концептуальных документов Содружества.

Президент Казахстана указал на ряд перспективных направлений, которые поспособствуют дальнейшему углублению межгосударственных отношений. В частности, он подчеркнул необходимость укрепления экономических основ СНГ и принятия мер, направленных на снятие торговых барьеров между странами.

Также Н.Назарбаев остановился на вопросах расширения торгово-экономических отношений и использования транзитно-транспортного потенциала всех стран-участниц СНГ.

Кроме того, он акцентировал внимание на реализации совместных проектов в научно-космической отрасли, в сфере цифровизации и туризма.

Глава РК также рассказал об особенностях созданного в Казахстане Международного финансового центра «Астана» и пригласил страны-участницы СНГ принять активное участие в работе МФЦА.