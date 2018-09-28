РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Назарбаев предлагает снять торговые барьеры между странами СНГ

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 28 сентября принимает участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств.

Как сообщает пресс-служба Акорды, в ходе заседания глава республики остановился на результатах работы по укреплению и развитию отношений в рамках СНГ и отметил эффективность проводимых мероприятий по реформе организации и обновлению концептуальных документов Содружества.

Президент Казахстана указал на ряд перспективных направлений, которые поспособствуют дальнейшему углублению межгосударственных отношений. В частности, он подчеркнул необходимость укрепления экономических основ СНГ и принятия мер, направленных на снятие торговых барьеров между странами.

Также Н.Назарбаев остановился на вопросах расширения торгово-экономических отношений и использования транзитно-транспортного потенциала всех стран-участниц СНГ.

Кроме того, он акцентировал внимание на реализации совместных проектов в научно-космической отрасли, в сфере цифровизации и туризма.

Глава РК также рассказал об особенностях созданного в Казахстане Международного финансового центра «Астана» и пригласил страны-участницы СНГ принять активное участие в работе МФЦА.

print
  • Глава Совета улемов Таджикистана призвал исмаилитов бороться с преступностью в Горно-Бадахшанской автономной области
  • Назарбаев принял главу ВТО
  • Рахмон открыл зал приема гостей в аэропорту Душанбе к саммиту глав стран СНГ
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×