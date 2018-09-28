Представителя Украины не было на заседании лидеров СНГ в узком составе
- Азия и мир, политика
- 14:09, 28 сентября 2018
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CA-NEWS (CA) - На заседании лидеров СНГ в «узком» составе от Украины не было представителя, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Там, по-моему, никого не было. За столом никого не было. На «узком» не было, сейчас посмотрим на «расширенном», - сообщил Песков журналистам, отвечая на вопрос, была ли как-то представлена Украина на саммите.
Он предположил, что Киев на встречу лидеров государств СНГ направил своего посла.
«Наверное, посол, сейчас посмотрим», - сказал Песков.
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