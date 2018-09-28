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  28 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Движение на автодороге Душанбе-Худжанд полностью восстановлено после ЧП с грузовиком

CA-NEWS (TJ) - Автодорога Душанбе-Худжанд открыта для движения автотранспорта после ЧП с грузовиком. Сегодня на 154 километре указанной дороги, в 6 км от тоннеля Шахристон автомашина «КАМАЗ» с прицепом врезалась в гору, сообщает Авеста.

Прицеп грузовика перевернулся и перекрыл дорогу. С двух сторон образовалась пробка из автомашин, следующих по направлению из Худжанда в Душанбе и обратно.

Как сообщил «Авеста» пресс-секретарь компании IRS Далер Мерганов, для легковых автомобилей проезд через участок, где произошло ЧП, не представлял сложности.

«В основном, скопился грузовой автотранспорт. На место происшествия прибыли сотрудники компании IRS, которые, с помощью техники, освободили дорогу, и движение автотранспорта было полностью восстановлено», – сообщил Далер Мерганов.

По его словам, к счастью обошлось без человеческих жертв.

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