В ноябре будет завершено строительство дороги от Мангистауской области Казахстана до Узбекистана

CA-NEWS (KZ) - Делегация Мангистауской области во главе с акимом Ералы Тугжановым посетила Хорезмскую область Узбекистана.

Как сообщает пресс-служба акимата региона, в рамках визита прошел бизнес-форум, в котором приняли участие представители государственных структур, промышленных и деловых кругов двух стран.

Отмечается, что за 8 месяцев внешнеторговый оборот Мангистауской области с Узбекистаном составил $16,1 млн, в том числе экспорт (лом черных металлов, мука, камень-известняк, сварные трубы и др) – $8,2 млн, импорт (фрукты и овощи, вата из текстильных материалов и др) – $7,9 млн.

В Мангистауской области зарегистрировано 34 совместных предприятия с участием узбекского капитала в различных отраслях экономики, в частности в сфере оптовой торговли ломом черных и цветных металлов, гражданского строительства, добыча строительного камня.

«Наши страны участвуют в многосторонних международных проектах в сферах транспорта, энергетики, промышленности. Так, в ускоренных темпах ведется работа по строительству участка автодороги «Бейнеу – Акжигит - граница Республики Узбекистан» протяженностью 84 км. Пропускная способность участка будет увеличена с существующей 1 до 7 тысяч автомобилей в сутки. Узбекистан для Казахстана является своеобразным «мостом», открывающим доступ к Центральной Азии. При этом транзитное положение Казахстана - связующее звено для узбекских экспортных маршрутов в Китай, Россию и другие постсоветские страны. Считаю, что у наших стран большой потенциал развития двусторонних отношений», - сказал аким Е.Тугжанов.

Он пригласил на открытие автомобильной дороги хокима Хорезмской области Фархода Эрманова, которое планируется в ноябре 2018 года.

Кроме того, в рамках мероприятия прошла выставка производителей Мангистауской и Хорезмской областей по различным направлениям (легкая промышленность, пищевая промышленность, туристическая сфера, мебельная промышленность).

Также в драматическом театре культуры города Ургенч прошла выставка экспонатов историко-краеведческих музеев и выступление творческих коллективов двух регионов.