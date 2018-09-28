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  28 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Следующий саммит СНГ состоится 11 октября 2019 года в Туркменистане

CA-NEWS (TM) - Следующий саммит СНГ состоится 11 октября 2019 года в столице Туркмении Ашхабаде. Об этом сообщил на заседания саммита СНГ в Душанбе в расширенном составе глава исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.

«По предложению туркменской стороны следующее заседание Совета глав государств СНГ (пройдет) 11 октября 2019 года в Ашхабаде», - сказал цитирует его слова ТАСС.

По его словам, главы государств СНГ в ходе заседания в узком составе обменялись мнениями по актуальным вопросам содружества. «Было принято решение о председательстве Туркменистана в СНГ в 2019 году. При этом сопредседательство в следующем году будут осуществлять Таджикистан и Узбекистан», - добавил Лебедев.

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