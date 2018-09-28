Правительство Японии завершило в Таджикистане еще три проекта в рамках программы GGP

CA-NEWS (TJ) - Посольство Японии в Таджикистан провело ряд церемоний завершения трёх проектов, поддержанных в рамках программы правительства Японии по безвозмездной помощи и гуманитарной безопасности для широких слоёв населения (GGP). На реализацию проектов была выделена общая сумма $270 тыс. 464, сообщает «Азия-Плюс».



В начале сентября Томохиро Накагаки, заместитель главы миссии Японии в Таджикистане, принял участие в церемонии завершения «Проекта по предоставлению медицинского оборудования центральной клинике №9 в Душанбе».

Клинике было выделено $90 тыс. 400 на приобретение нового медицинского оборудования. Теперь в этой клинике успешно используется флюорографический аппарат для диагноза респираторных заболеваний, такие как, туберкулёз.

Еще один проект был сдан в городе Вахдат. Там чрезвычайный и полномочный посол Японии в Таджикистане Хаджимэ Китаока вместе с председателем города Вахдат Рахмонали Амирзода приняли участие в церемонии завершения «Проекта по реконструкции здания средней школы №94 в кишлаке Джангалобод джамоата Гулистон Вахдат». Получив грант в размере $90 тыс. 118 хукумат города успешно закончил проект и обеспечил учеников школы более благоприятными условиями для учебы.

27 сентября советник посольства Японии в Республике Таджикистан г-жа Эрико Нишимура посетила район Лахш для участия в церемонии завершения «Проекта по строительству нового здания средней школы №31 в селе Карошура джамоата Мукус Лахшского района». Для реализации данного проекта хукумат Лахшского района получил грант на сумму $89 тыс. 946 с целью создания более хорошей учебной среды для учеников этого кишлака.

Во время церемонии Китаока и Накагаки в своих выступлениях подчеркивали важность проектов GGP в развитии Таджикистана. Председатели каждого района высказывали пожелания дальнейшего процветания отношений между Таджикистаном и Японией и выразили благодарность Японии за оказанную поддержку и вклад в развитие региона.

Правительство Японии и впредь вместе с народом Таджикистана продолжить оказывать поддержку для создания лучшего общества для всех людей. Проекты безвозмездной помощи для широких слоёв населения и гуманитарной безопасности являются частью официальной Программы правительства Японии по развитию. Проекты безвозмездной помощи для широких слоёв населения и гуманитарной безопасности предоставляются, преимущественно, местным властям, образовательным и медицинским учреждениям и международным НПО в развивающихся странах. С 1996 года, в рамках безвозмездной помощи проектов гуманитарной безопасности для широких слоев населения, правительство Японии поддержало 389 гуманитарных проектов на общую сумму $31,5 млн., направленных на развитие в Республике Таджикистан. Подробнее: https://news.tj/ru/news/tajikistan/society/20180928/pravitelstvo-yaponii-zavershilo-v-tadzhikistane-etshe-tri-proekta-v-ramkah-programmi-ggp

Правительство Японии и впредь вместе с народом Таджикистана продолжить оказывать поддержку для создания лучшего общества для всех людей.

Проекты безвозмездной помощи для широких слоёв населения и гуманитарной безопасности являются частью официальной Программы правительства Японии по развитию. Проекты безвозмездной помощи для широких слоёв населения и гуманитарной безопасности предоставляются, преимущественно, местным властям, образовательным и медицинским учреждениям и международным НПО в развивающихся странах. С 1996 года, в рамках безвозмездной помощи проектов гуманитарной безопасности для широких слоев населения, правительство Японии поддержало 389 гуманитарных проектов на общую сумму $31,5 млн., направленных на развитие в Республике Таджикистан.

Клинике было выделено $90 тыс. 400 на приобретение нового медицинского оборудования. Теперь в этой клинике успешно используется флюорографический аппарат для диагноза респираторных заболеваний, такие как, туберкулёз. Еще один проект был сдан в городе Вахдат. Там Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в Таджикистане Хаджимэ Китаока вместе с председателем города Вахдат Рахмонали Амирзода приняли участие в церемонии завершения «Проекта по реконструкции здания средней школы №94 в кишлаке Джангалобод джамоата Гулистон г. Вахдат». Получив грант в размере $90 тыс. 118 хукумат города успешно закончил проект и обеспечил учеников школы более благоприятными условиями для учебы. 27 сентября советник посольства Японии в Республике Таджикистан г-жа Эрико Нишимура посетила район Лахш для участия в церемонии завершения «Проекта по строительству нового здания средней школы №31 в селе Карошура джамоата Мукус Лахшского района». Для реализации данного проекта хукумат Лахшского района получил грант на сумму $89 тыс. 946 с целью создания более хорошей учебной среды для учеников этого кишлака. Во время церемонии г-н Китаока и г-н Накагаки в своих выступлениях подчеркивали важность проектов GGP в развитии Таджикистана. Председатели каждого района высказывали пожелания дальнейшего процветания отношений между Таджикистаном и Японией и выразили благодарность Японии за оказанную поддержку и вклад в развитие региона. Подробнее: https://news.tj/ru/news/tajikistan/society/20180928/pravitelstvo-yaponii-zavershilo-v-tadzhikistane-etshe-tri-proekta-v-ramkah-programmi-ggp