РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Китае чиновников предупредили о недопустимости расточительства в праздники

CA-NEWS (CA) - Китайских чиновников попросили придерживаться строгих правил бережливости во время недельного фестиваля по случаю дня образования КНР (1 октября 1949 года). Соответствующее постановление выпустила Центральная комиссия по проверке дисциплины (ЦКПД), сообщает Channel News China.

Все чиновники должны в предстоящую праздничную неделю следовать «коду бережливости» и воздерживаться от расточительства, в первую очередь - государственных средств, говорится в сообщении.

«В последние годы зачастую встречаются такие чиновники, которые во время праздников расходуют государственные средства на проведение банкетов, на вручение подарков, их получение, используют служебные автомобили без получения разрешения, растрачивают деньги на проведение пышных свадеб и похорон», - отмечает комиссия.

В связи с этим комиссия напомнила, что в 2015-2017 годах ею было заведено 989 дел в отношении чиновников, которые растрачивали государственные средства во время праздников.

print
  • Председатель Сената Узбекистана раскритиковал сенаторов за безынициативность
  • В Ташкенте оштрафовали очередной свадебный кортеж
  • Мажилис Казахстана одобрил соглашение, разрешающее спор с Россией о нефти, оставшейся с советского периода
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×