В Китае чиновников предупредили о недопустимости расточительства в праздники

CA-NEWS (CA) - Китайских чиновников попросили придерживаться строгих правил бережливости во время недельного фестиваля по случаю дня образования КНР (1 октября 1949 года). Соответствующее постановление выпустила Центральная комиссия по проверке дисциплины (ЦКПД), сообщает Channel News China.

Все чиновники должны в предстоящую праздничную неделю следовать «коду бережливости» и воздерживаться от расточительства, в первую очередь - государственных средств, говорится в сообщении.

«В последние годы зачастую встречаются такие чиновники, которые во время праздников расходуют государственные средства на проведение банкетов, на вручение подарков, их получение, используют служебные автомобили без получения разрешения, растрачивают деньги на проведение пышных свадеб и похорон», - отмечает комиссия.

В связи с этим комиссия напомнила, что в 2015-2017 годах ею было заведено 989 дел в отношении чиновников, которые растрачивали государственные средства во время праздников.