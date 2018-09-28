Спикер Совфеда России посетила школу в Душанбе, где работают российские учителя

CA-NEWS (TJ) - Спикер Совфеда России Валентина Матвиенко вместе с главой парламента Таджикистана Махмадсаидом Убайдуллоевым посетила в Душанбе школу, где работают российские педагоги, сообщает «Sputnik-Таджикистан».

Матвиенко пообщалась с педагогами и детьми, ответила на их многочисленные вопросы. Председатель СФ отметила важность образовательного проекта, в ходе которого в школы Таджикистана были направлены российские учителя. Сенатор подчеркнула, что Россия продолжит сотрудничество с Таджикистаном в гуманитарной сфере.

Матвиенко передала коллективу школы и сотрудникам Россотрудничества учебники, методические пособия и художественную литературу на русском языке для школ Таджикистана, где идет преподавание на русском языке.

Гуманитарный проект по направлению в школы Таджикистана учителей из российских регионов действует уже второй год. Решение о запуске такой программы было принято президентом России Владимиром Путиным и главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, Совет Федерации выступил куратором этого проекта.

Год назад спикер СФ Валентина Матвиенко предложила регионам направить учителей, готовых поехать в республику преподавать русский язык, литературу, физику, химию и математику.

В этом году в рамках гуманитарного проекта между Россией и Таджикистаном принимают участие свыше 50 учителей. Российские педагоги обучают таджикских детей в лицеях Душанбе, Гиссара и Куляба.