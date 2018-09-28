Япония выделит таджикско-афганской границе $568 тысяч для укрепления безопасности

CA-NEWS (TJ) - Посол Японии в Таджикистане Хаджиме Китаока и постоянный координатор ООН, постоянный представитель ПРООН в РТ, Пратибха Мехта подписали в Душанбе обменные ноты по реализации второй фазы проекта «Содействие трансграничному сотрудничеству через эффективное управление границы Таджикистана с Афганистаном» через Японское агентство международного сотрудничества (JICA) на общую сумму 506 млн японских иен ($568,5 тыс.), сообщает ТаджикТА.

На церемонии подписания обменных нот, посол Китаока отметил важность регулирования границы между Таджикистаном и Афганистаном и этого проекта. «Данный проект нацелен на продвижение стабильности и безопасности в приграничных районах Таджикистана и Афганистана, а также повышение экономических и торговых возможностей населения», - сообщили в посольстве Японии в РТ.

Проект нацелен на оказание помощи в укреплении обстановки безопасности в приграничных районах Таджикистана и Афганистана, усиление борьбы с незаконным оборотом наркотиков и торговлей людьми.

Проект включает строительство нового пограничного контрольно-пропускного пункта в Лангаре и модернизацию существующих КПП путем строительства дополнительных модулей для пограничного и таможенного контроля (на КПП»Хумроги» и «Шогун») и предоставления оборудования и мебели (для КПП «Тем», «Рузвай», «Ишкашим», «Лангар»,).

Проект расширил возможности для укрепления трансграничного сотрудничества и торговли за счет модернизации приграничных рынков в Рузвае и Ишкашиме с учетом конкретных потребностей женщин-трейдеров и женщин-посетительниц.