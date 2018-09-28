ЕБРР планирует создать филиалы в регионах Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте 27 сентября в Министерстве финансов состоялась встреча с делегацией Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). На встрече стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества, сообщили местные СМИ.



Было отмечено, что в настоящее время банк планирует создать филиалы в регионах Узбекистана. За прошедший период ЕБРР выделил более 190 млн. долларов кредитных линий для финансирования проектов, направленных на развитие предпринимательства в стране.

В то же время эксперты ЕБРР активно участвовали в разработке новых процедур, направленных на повышение эффективности подготовки и реализации инвестиционных проектов в нашей стране с участием иностранных финансовых институтов. Подписан Меморандум о сотрудничестве между Республикой Узбекистан и Европейским банком реконструкции и развития и Соглашение о реализации проекта технической помощи в области охраны природы.

Кроме того были обсуждены вопросы укрепления законодательной базы, внедрения механизмов государственно-частного партнерства и разработки «дорожной карты» для исследований, направленных на адаптацию к национальному законодательству Узбекистана. Стороны также обменялись мнениями о совершенствовании механизмов государственно-частного партнерства.