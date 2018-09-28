ВТО понизила прогнозы роста мировой торговли на 2018 и 2019 годы

- Азия и мир, экономика
- 16:15, 28 сентября 2018
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CA-NEWS (CA) - Эскалация торговых споров и ужесточение условий на кредитных рынках будут способствовать замедлению темпов роста мировой торговли в течение оставшейся части 2018 года и в 2019 году, прогнозируют эксперты Всемирной торговой организации (ВТО), сообщается на сайте организации.
Замедлению темпов роста мировой торговли будут способствовать эскалация торговых споров и ужесточение условий на кредитных рынках, отмечают эксперты ВТО.
«Растущие торговые трения представляют собой самый большой риск для прогнозирования, однако ужесточение монетарной политики и связанная с этим волатильность также могут дестабилизировать торговлю и производство», - говорится в сообщении.
ВТО ухудшила прогноз увеличения объема мировой торговли товарами на этот год до 3,9% с 4,4%, ожидавшихся в апреле.
В 2019 году рост замедлится до 3,7% (предыдущий прогноз 4%), ожидают в ВТО.