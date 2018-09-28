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  28 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Boeing выиграла контракт на $9,2 млрд на выпуск нового тренировочного самолета ВВС США

CA-NEWS (CA) - Boeing Co выиграл контракт стоимостью $9,2 миллиарда на строительство нового учебно-тренировочного самолета Военно-воздушных сил США, сообщили ВВС США в четверг, 27 сентября, передает Reuters.

Boeing объединился со шведским Saab AB для разработки нового самолета для конкурса и превзошел Lockheed Martin Corp и Leonardo DRS.

ВВС США на данный момент планируют закупить 351 самолет и 46 симуляторов. Возможность дополнительной покупки позволит ВВС приобрести 475 самолетов и 120 симуляторов.

Ожидается, что первые самолеты будут поставлены в 2023 году, а в 2034 году программа будет полностью функционировать.

ВВС хотят заменить свой устаревающий парк самолетов T-38, которым уже около 50 лет. Аналитики говорят, что в конце концов ВВС могут купить вплоть до 600 самолетов.

Получение контракта было крайне важно для Boeing, которая больше года назад реорганизовала свое оборонное подразделение.

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