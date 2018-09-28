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  28 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев встретился с Пашиняном

CA-NEWS (KZ) - В Душанбе 28 сентября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как сообщает пресс-служба Акорды, они обсудили вопросы двустороннего взаимодействия и дальнейшего развития торгово-экономических отношений.

Н.Назарбаев отметил высокий уровень сотрудничества между Казахстаном и Арменией, указав на существующий потенциал для его расширения.

«Казахстан с Арменией всегда связывали добрые отношения. Торговый оборот между нашими странами в прошлом году увеличился почти на 60%. Подобная тенденция сохраняется и сейчас. Хочу отметить, что мы не должны останавливаться на достигнутом. Правительствам необходимо продолжить усилия по укреплению двусторонних связей. Наши компании имеют возможность инвестировать в экономику обоих государств», - сказал президент.

Он также обратил внимание на вопросы трудовой миграции и необходимость расширения контактов между предпринимателями двух стран, подчеркнув наличие благоприятных условий для этого.

«Наше взаимодействие отличается положительной динамикой. Уверен, что оно и дальше получит свое должное развитие. Для нас очень важны отношения с Казахстаном, мы надеемся продвигать их в сфере экономики, в том числе в области инвестиций», - сказал в свою очередь Н.Пашинян.

Кроме того, он отметил важность укрепления сотрудничества между Казахстаном и Арменией в рамках международных организаций.

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