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  28 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Видео — Чем Рахмон угощал глав стран СНГ в Душанбе
Предыстория: Президент Таджикистана организовал вечернюю прогулку для глав государств СНГ

CA-NEWS (TJ) - Вечером 27 сентября в резиденции правительства Республики Таджикистан президентом Эмомали Рахмоном был организован вечер дружбы для глав государств и руководителей делегаций участников заседания совета глав государств-членов СНГ, сообщает пресс-служба главы государства. Гостей ждал традиционный восточный дастархан, а горы фруктов придавали ужину особый колорит. В Респу

На вечере дружбы Эмомали Рахмон вместе с президентами Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Азербайджанской Республики, Российской Федерации, Республики Узбекистан и премьер-министром Республики Армении Николом Пашиняном вышли на вечернюю прогулку и ознакомились с выставкой природных даров Таджикистана.

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