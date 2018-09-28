Видео — Чем Рахмон угощал глав стран СНГ в Душанбе

CA-NEWS (TJ) - Вечером 27 сентября в резиденции правительства Республики Таджикистан президентом Эмомали Рахмоном был организован вечер дружбы для глав государств и руководителей делегаций участников заседания совета глав государств-членов СНГ, сообщает пресс-служба главы государства. Гостей ждал традиционный восточный дастархан, а горы фруктов придавали ужину особый колорит. В Респу

На вечере дружбы Эмомали Рахмон вместе с президентами Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Азербайджанской Республики, Российской Федерации, Республики Узбекистан и премьер-министром Республики Армении Николом Пашиняном вышли на вечернюю прогулку и ознакомились с выставкой природных даров Таджикистана.