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  28 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Пресс-секретарь президента РФ рассказал о готовящемся визите Путина в Узбекистан

CA-NEWS (UZ) - Визит президента РФ Владимира Путина в Узбекистан готовится, он в высокой степени подготовки, заявил пресс-секретарь государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Визит в Узбекистан действительно находится в достаточно продвинутой стадии подготовки. Мы сделаем соответствующее объявление», - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможном посещении главой государства республики в октябре этого года.

В июне в ходе беседы Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в китайском Циндао, где проходил саммит ШОС, называлась планы российского лидера посетить Узбекистан в октябре.

В сентябре премьер-министры РФ и Узбекистана обсудили повестку предстоящего визита Путина в азиатскую республику. Министерство внешней торговли Узбекистана накануне сообщило, что встреча Мирзиеева и Путина состоится в Ташкенте 18-19 октября. Кроме того, по данным ведомства, в рамках официального визита российского президента состоится первый российско-узбекский форум межрегионального сотрудничества.

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