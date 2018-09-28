В Душанбе завершился саммит СНГ

CA-NEWS (TJ) - В резиденции правительства Таджикистана 28 сентября состоялось заседание Совета глав государств СНГ: сначала президенты поговорили в узком формате, затем - с участием делегаций. Приехавшие на саммит лидеры стран Содружества начинают покидать таджикскую столицу. Кроме Лукашенко - он останется в гостях у Эмомали Рахмона еще на день, и завтра посетит ТАЛКО, сообщает пресс-служба главы государства.

Главы государств СНГ в ходе заседания в узком составе обменялись мнениями по актуальным вопросам Содружества. Они поблагодарили таджикскую сторону за эффективное председательство в СНГ в нынешнем году и пожелали успехов Туркменистану, которому эта миссия предстоит в 2019 году, сообщается на сайте Исполкома СНГ.

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На саммит глав государств СНГ собрались президенты России Владимир Путин, Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Нурсултан Назарбаев, Азербайджана Ильхам Алиев, Молдовы Игорь Додон, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, Таджикистана Эмомали Рахмон и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Туркменский лидер не прилетел - его заменил вице-премьер Пурли Агамурадов.

На расширенном заседании лидеры стран СНГ рассмотрели документы, регламентирующие политическое взаимодействие, дальнейшее развитие сотрудничества в гуманитарной области, в сфере обеспечения безопасности, а также ряд проектов, направленных на совершенствование правового и организационно-кадрового обеспечения деятельности СНГ.

Было подписано Заявление глав государств по случаю 70-летия со дня принятия Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года. В заявлении подчеркивается необходимость развития конструктивного, равноправного и уважительного диалога, отказа от практики двойных стандартов и использования прав человека в качестве предлога для вмешательства во внутренние дела суверенных государств, сообщает пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.

На заседании утвержден План основных мероприятий по подготовке и празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Им предусмотрено проведение около 70 масштабных организационных и практических мероприятий, посвященных знаменательным событиям и памятным датам войны.

Президенты согласились с предложением России об учреждении и изготовлении единой юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» для награждения ветеранов государств – участников СНГ.

Был также одобрен ряд документов в сфере обеспечения безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам. Наиболее важным из них является Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью на 2019–2023 годы, включающая в себя мероприятия по противодействию трансграничной преступности во всех формах ее проявления.

В программе предусмотрены меры борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, торговлей людьми и незаконной миграцией.

Соглашение развивает правовые и организационные основы сотрудничества правоохранительных органов сторон в борьбе с преступлениями в этой сфере. В нем представлен детальный понятийный аппарат и значительно расширен перечень умышленных уголовно наказуемых деяний в сфере информационных технологий. Документ закрепляет различные формы сотрудничества, включая обмен информацией, исполнение запросов об оказании содействия в получении информации, планирование и проведение скоординированных мероприятий и операций по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере информационных технологий и др.

По инициативе Кыргызстана были подписаны два заявления: о Всемирных играх кочевников и в связи с 90-летием Чингиза Айтматова.

Россия дополнительно внесла проект Конвенции о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях: он был одобрен президентами СНГ.