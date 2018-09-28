В Казахстане вводится новый экзамен при поступлении в медицинские вузы - психологический

CA-NEWS (KZ) - Министерство здравоохранения Казахстана вводит новый экзамен при поступлении в медицинские вузы. Об этом 28 сентября на пресс-конференции в правительства РК по вопросам повышения качества подготовки медицинских кадров сообщил глава ведомства Елжан Биртанов.

По его словам, ежегодно в медицинские вузы республики поступают порядка 6 тыс. студентов. На сегодняшний день подготовку кадров здравоохранения осуществляют 5 государственных и 10 негосударственных вузов.

Меры, направленные на повышение качества медицинского образования, включают в себя пересмотр всех программ обучения.

«Правительство взяло курс на автономию высших учебных заведений, в том числе медицинских вузов. То есть вузы будут сами определять программу, исходя из спроса на рынке. В частности спроса на клиницистов, врачей. Программы будут структурироваться исходя из современных знаний. До конца года мы все свои вузы трансформируем в некоммерческие акционерные общества», - отметил министр, добавив, что вследствие этой меры вузы не будут отчислять налоги и какие-то проценты государству: все деньги, которые они зарабатывают, будут оставаться внутри вузов.

Вместе с тем планируется ужесточить требования для студентов при поступлении.

«Со следующего года вводятся дополнительный экзамен на психологические способности будущих врачей и обязательная внешняя оценка студентов. То есть в течение учебы и в ее завершение студенты будут оцениваться, и дипломы будут выдаваться, не исходя из желания самого вуза, а на основании результатов внешней оценки», - сказал Е.Биртанов.

Психометрическое тестирование направлено на выявление психологических способностей и склонностей будущего врача. Внимание будет обращено на такие качества студента, как гуманность, коммуникативные способности, стрессоустойчивость, способность к большому физическому труду.

«Этот отбор очень важен. Это мировая практика. Мы делаем это для того, чтобы готовить качественных врачей и более лучшие результаты получать потом», — отметил министр.