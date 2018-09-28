В фонде Ислама Каримова рассказали об его отношениях с матерью

CA-NEWS (UZ) - В Фонде Ислама Каримова рассказали об отношениях первого президента Узбекистана с матерью.

«Санобар Каримова (1902 - 1982) вырастила восемь детей и посвятила свою жизнь их воспитанию. Первый президент Узбекистана всегда с большим трепетом и теплом отзывался о своей матери. Он часто вспоминал, что, будучи ребенком, любил наблюдать, как мама готовила еду, месила тесто», - говорится в сообщении на странице фонда в Facebook.

Ислам Абдуганиевич рассказывал, что в детстве мама часто брала его с собой, когда шла на базар и навещала родственников

«Его восхищали живость ума и мудрость матери. В каждый его приезд из Ташкента в Самарканд Санобар-ая с большим интересом расспрашивала сына о том, что происходит в стране и мире», - отмечается в тексте.

Ислам Каримов скончался 2 сентября 2016 года.