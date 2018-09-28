Спущенные на астероид японские роботы прислали новые фото

CA-NEWS (CA) - Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) опубликовало новые фото, сделанные двумя роботами на поверхности астероида, сообщает Би-би-си.

На фотографиях видна поверхность космического тела, известного под названием Рюгу.

Роботы были спущены на поверхность Рюгу 21 сентября зондом Хаябуса-2, который долетел до астероида в июне, после трех с половиной лет пути.

На новых изображениях виден каменистый и усеянный большими камнями рельеф космического тела. Сейчас роботы - исследователи называют их «Ровер 1А» и «Ровер 1B» - работают на поверхности астероида.

Hayabusa 2 approach animation through UTC 2018-09-21 04:19. Contrast adjusted, some incomplete images skipped. Source JAXA:https://t.co/JydE0GTTTY pic.twitter.com/szkPSXJXI3 — Transferrins (@Transferrins) 21 сентября 2018 г.

Сами аппараты весят всего по килограмму каждый и передвигаются по поверхности прыжками, пользуясь слабой гравитацией. Оба робота оснащены специальными ассиметричными вращающимися маховиками. Когда они вращаются, центр тяжести аппаратов смещается и они подскакивают на поверхности астероида.

«Ровер 1B» также прислал на Землю первые видеокадры с поверхности астероида.

В минувшую пятницу зонд «Хаябуса-2» снизился до уровня 60 метров над поверхностью астероида, чтобы высадить роботов, которых вез в отдельном отсеке ближе к основанию, на поверхность космического тела.

Our MINERVA-II1 rovers have sent back more images from the surface of Ryugu! Let’s take a look at these images in detail.



On September 23, 2018, We were able to confirm that Rover-1B hopped! [1/6]https://t.co/Fb60ozhqTd pic.twitter.com/8yD04TOJtK — HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) 27 сентября 2018 г.

Управлявших высадкой роботов ученых беспокоило, что поверхность астероида оказалась менее ровной, чем ожидалось - он оказался испещрен кратерами и засыпан камнями, подходящих участков было очень мало.

Роверы оснащены стереокамерами и обычными камерами с широкоугольным объективом. Похожие на иглы «отростки» на корпусах роботов - это температурные датчики.

Астероид Рюгу, также известный под номером 162173, относится к особому типу астероидов, которые считаются очень древними.

Предполагается, что Рюгу возник в в период зарождения Солнечной системы, поэтому его изучение может пролить свет на то, как возникла и развивалась наша планета.