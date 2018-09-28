РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Спущенные на астероид японские роботы прислали новые фото

CA-NEWS (CA) - Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) опубликовало новые фото, сделанные двумя роботами на поверхности астероида, сообщает Би-би-си.

На фотографиях видна поверхность космического тела, известного под названием Рюгу.

Роботы были спущены на поверхность Рюгу 21 сентября зондом Хаябуса-2, который долетел до астероида в июне, после трех с половиной лет пути.

На новых изображениях виден каменистый и усеянный большими камнями рельеф космического тела. Сейчас роботы - исследователи называют их «Ровер 1А» и «Ровер 1B» - работают на поверхности астероида.

Сами аппараты весят всего по килограмму каждый и передвигаются по поверхности прыжками, пользуясь слабой гравитацией. Оба робота оснащены специальными ассиметричными вращающимися маховиками. Когда они вращаются, центр тяжести аппаратов смещается и они подскакивают на поверхности астероида.

«Ровер 1B» также прислал на Землю первые видеокадры с поверхности астероида.

В минувшую пятницу зонд «Хаябуса-2» снизился до уровня 60 метров над поверхностью астероида, чтобы высадить роботов, которых вез в отдельном отсеке ближе к основанию, на поверхность космического тела.

Управлявших высадкой роботов ученых беспокоило, что поверхность астероида оказалась менее ровной, чем ожидалось - он оказался испещрен кратерами и засыпан камнями, подходящих участков было очень мало.

Роверы оснащены стереокамерами и обычными камерами с широкоугольным объективом. Похожие на иглы «отростки» на корпусах роботов - это температурные датчики.

Астероид Рюгу, также известный под номером 162173, относится к особому типу астероидов, которые считаются очень древними.

Предполагается, что Рюгу возник в в период зарождения Солнечной системы, поэтому его изучение может пролить свет на то, как возникла и развивалась наша планета.

print
  • Мажилис Казахстана одобрил соглашение, разрешающее спор с Россией о нефти, оставшейся с советского периода
  • Назарбаев принял нового секретаря Совета безопасности
  • Молдова заинтересована в импорте сухофруктов и меда из Таджикистана
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×