Спущенные на астероид японские роботы прислали новые фото

CA-NEWS (CA) - Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) опубликовало новые фото, сделанные двумя роботами на поверхности астероида, сообщает Би-би-си.

На фотографиях видна поверхность космического тела, известного под названием Рюгу.

Роботы были спущены на поверхность Рюгу 21 сентября зондом Хаябуса-2, который долетел до астероида в июне, после трех с половиной лет пути.

На новых изображениях виден каменистый и усеянный большими камнями рельеф космического тела. Сейчас роботы - исследователи называют их «Ровер 1А» и «Ровер 1B» - работают на поверхности астероида.

Сами аппараты весят всего по килограмму каждый и передвигаются по поверхности прыжками, пользуясь слабой гравитацией. Оба робота оснащены специальными ассиметричными вращающимися маховиками. Когда они вращаются, центр тяжести аппаратов смещается и они подскакивают на поверхности астероида.

«Ровер 1B» также прислал на Землю первые видеокадры с поверхности астероида.

В минувшую пятницу зонд «Хаябуса-2» снизился до уровня 60 метров над поверхностью астероида, чтобы высадить роботов, которых вез в отдельном отсеке ближе к основанию, на поверхность космического тела.

