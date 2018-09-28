Полицейские Астаны пересели в кареты скорой помощи

CA-NEWS (KZ) - Полицейские Астаны пересели в кареты скорой помощи: в городе проводится рейд по выявлению автохамов, перекрывающих путь неотложкам.

Как сообщает пресс-служба акимата столицы Казахстана, водители машин скорой помощи чаще стали жаловаться на автовладельцев. По словам фельдшеров, некоторые выезды напоминают сдачу экзамена на курсах экстремального вождения. Отдельные водители не просто отказываются уступать дорогу, но и подрезают, а иногда в ход идут даже кулаки.

В целях профилактики на дорогах, а также повышения транспортной дисциплины среди водителей сотрудники Местной полицейской службы Департамента внутренних дел Астаны проводят рейдовые мероприятия по выявлению лиц, не уступивших дорогу транспортным средствам с включенным проблесковым маячком синего и красного цвета и специальным звуковым сигналом.

За несколько дней профилактических мероприятий выявлено более 10 случаев нарушений со стороны водителей. «За нарушение статьи 598 КРКоАП (Непредоставление преимущества в движении транспортному средству оперативных и специальных служб, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом) водители транспортных средств привлекаются к административной ответственности в размере 10 месячных расчетных показателей», – рассказала руководитель пресс-службы ДВД Софья Колышбекова.