Reuters сообщил о встрече представителей «Талибана» и властей Афганистана

CA-NEWS (CA) - Представители радикального движения «Талибан» и делегация правительства Афганистана провели переговоры в Саудовской Аравии обсудили вопросы безопасности перед выборами в парламент страны, которые пройдут 20 октября. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей талибов.

По данным источника, встреча состоялась на этой неделе.

«Они попросили нас помочь им провести мирные выборы», - заявил один из представителей талибов.

«Делегация из Афганистана согласилась с нами по поводу освобождения заключенных», - добавил он, отметив, что некоторые заключенные, которым были предъявлены незначительные обвинения, уже были освобождены.

Встреча в Саудовской Аравии прошла после того, как сорвались планы по проведению очередных переговоров с американскими чиновниками из-за требований США о прекращении огня сроком на три месяца, сказали представители талибов на условиях анонимности.

«Некоторые из наших руководителей не поддерживали идею о проведении переговоров с правительством Афганистана. Но наша намеченная встреча с американцами не прошла по определенным причинам», - заявил один из лидеров талибов в Катаре.

По словам информатора, лидеры не согласились на требования США о перемирии, поэтому переговоров не было. По его словам, между сторонами были неофициальные контакты.

«Наше согласие на проведение встречи было связано только с обсуждением обмена заключенными и исключением наших людей из черного списка ООН, чтобы позволить им перемещаться», - добавил он.