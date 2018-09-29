Назарбаев поручил увеличить производство автобусов на газе

CA-NEWS (KZ) - В городе Шымкенте президент Казахстана посетил ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс».

Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства ознакомился с работой Шымкентского нефтеперерабатывающего завода, который специализируется на производстве нефтяной продукции, соответствующей экологическим стандартам К-4 и К-5. В результате модернизации завод увеличил объем переработки нефти до 6 млн тонн в год.

В ходе посещения президенту также рассказали о работе Атырауского и Павлодарского НПЗ и текущей ситуации на нефтяном рынке Казахстана.

Заслушав доклад, Н.Назарбаев указал на важность применения экологически чистых видов топлива и обеспечения их доступности для населения.

«Мы выпускаем автобусы, использующие в качестве топлива газ. Необходимо увеличивать объемы их производства. Это будет стимулировать национальную экономику и уменьшит урон экологии. Кроме того, газификация транспорта выгодна и для самих собственников», – сказал он.