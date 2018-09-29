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  29 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Строительство русскоязычных школ в Таджикистане и импорт таджикской сельхозпродукции в Россию обсудили Рахмон и Путин

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 28 сентября встретился с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в ходе встречи они обсудили состояние и перспективы стратегических отношений Таджикистана и России в торгово-экономической сфере, сферах энергетики, горно-металлургической промышленности, сельского хозяйства, науки и образования.

По словам Э.Рахмона, Таджикистан заинтересован в расширении сотрудничества и интеграции с РФ и признает эту страну в качестве ключевого и стратегического партнера в международных отношениях.

Стороны, выразив удовлетворение увеличением внешнеторгового оборота между двумя странами, подчеркнули важность своевременного выполнения решений Межправительственной комиссии РТ и РФ по экономическому сотрудничеству для развития и расширения торгово-экономических связей.

Стороны также обсудили вопросы увеличения объема экспорта сельхозпродукции из Таджикистана в Россию и реализации механизма финансирования работ по созданию транспортно-логистических центров в Таджикистане.

Была выражена готовность сторон к проведению на высоком уровне Дней культуры Таджикистана в России в октябре текущего года.

Кроме того, было уделено внимание расширению сотрудничества в сфере образования, в том числе путем строительства русскоязычных школ в Таджикистане, создания как можно больших условий таджикской молодежи для обучения в русских школах и привлечения русскоязычных преподавателей из РФ в средние общеобразовательные учреждения Таджикистана.

На встрече главы государств также обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в области обеспечения безопасности, в военной, военно-технической сферах.

Позже В.Путин отбыл на Родину. В Международном аэропорту Душанбе его проводил Э.Рахмон.

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