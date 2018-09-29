Мирзиеев поздравляет учителей Узбекистана с профессиональным праздником

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поздравляет учителей республики с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба главы государства.

«Уважаемые учителя! Дорогие друзья!

Искренне, от всей души поздравляю вас и в вашем лице всех наших соотечественников, посвятивших свою жизнь очень важному и благородному делу воспитания молодого поколения, с 1 октября – Днем учителей и наставников.

Говоря об огромном значении вашего нелегкого и вместе с тем почетного труда, думаю, уместно привести слова нашего великого просветителя Абдуллы Авлони: «Богатство знаний и широта мировоззрения человека прежде всего зависят от учителя».

Действительно, каждый из нас в неоплатном долгу перед вами, дорогие учителя, за все то лучшее, что есть в нас, за все наши успехи, которых мы достигли в жизни.

В этот светлый праздник мы выражаем глубокую благодарность и наилучшие пожелания вам, нашим добрым и заботливым наставникам, отдающим все свои знания и опыт, теплоту своих сердец ради того, чтобы мы стали духовно зрелыми личностями, обрели достойное место в обществе.

Желаю вам здоровья, успехов и удачи в выполнении вашей благородной и ответственной миссии, счастья и семейного благополучия», - говорится в поздравлении.