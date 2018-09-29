В Индонезии в результате землетрясений и цунами погибли около 50 человек, более 350 пострадали

CA-NEWS (CA) - На индонезийском острове Сулавеси в результате серии землетрясений и цунами погибли 48 человек, 356 пострадали, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на ведомство по ликвидации последствий стихийных бедствий.

По словам представителя агентства по ЧС Сутопо Пурво Нугрохо, власти успели произвести подсчет раненых и погибших только в городе Палу, административном центре провинции Центральный Сулавеси.

«Соответственно, число погибших и пострадавших, как и разрушения, скорее всего, вырастет», - отметил он.

Утром 28 сентября у побережья острова Сулавеси недалеко от города Палу произошло землетрясение магнитудой 6,1. Позднее в этом же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. Затем СМИ сообщили, что на Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. Власти приняли решение закрыть аэропорт в столице провинции Центрального Сулавеси в Индонезии до субботы.