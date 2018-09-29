Власти Сингапура раздадут жителям более $500 млн

CA-NEWS (CA) - Правительство Сингапура выплатит своим гражданам $511 млн в качестве вознаграждения за вклад в развитие экономики страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Министерства финансов страны.

Выплаты предусмотрены для 2,8 млн совершеннолетних жителей Сингапура, а сумма вознаграждения будет зависеть от суммы дохода граждан за 2017 год.

Жителей разделили на три группы. В первую группу вошли сингапурцы, чей доход в 2017 году не превысил 28 тыс. сингапурских долларов ($20,4 тыс.). Им выплатят по 300 сингапурских долларов ($219).

Во вторую группу вошли жители с доходом, не превышающим 100 тыс. сингапурских долларов ($73,1 тыс.). Они получат 200 сингапурских долларов ($146,5). А к третьей группе относятся граждане страны с доходом выше 100 тыс. сингапурских долларов, им положена выплата в размере 100 сингапурских долларов ($73).

Согласно официальным данным, в 2017 году рост экономики Сингапура составил 3,6%, что более чем в два раза превысило первоначальный прогноз властей страны.