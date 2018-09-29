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  29 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Бердымухамедов отбывает в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН

CA-NEWS (TM) - 29 сентября президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отбывает с рабочим визитом в Нью-Йорк для участия в работе 73-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Как сообщает государственное информационное агентство страны, в рамках визита делегации запланирован ряд двусторонних и многосторонних встреч, в том числе в формате Туркмено-американского делового совета.

Отмечается, что по состоянию на 1 мая 2018 года в Туркменистане зарегистрировано 156 проектов с участием американских компаний на общую сумму $2,573 млрд и 0,3 млн евро.

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