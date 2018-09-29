Гражданин Афганистана пытался провезти в Таджикистан наркотики в музыкальных инструментах

- Таджикистан, происшествия
- 12:39, 29 сентября 2018
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CA-NEWS (TJ) - Сотрудники таджикской таможни 27 сентября задержали гражданина Афганистана в Нижнем Пяндже.
Как сообщает пресс-центр Таможенной службы Таджикистана, при проверке багажа, мужчина занервничал, и таможенники решили провести более тщательную проверку вещей, принадлежащих Факири Мубину. Вместе с другими вещами он вез в Таджикистан музыкальные инструменты «Таблак» (ударный музыкальный инструмент).
В результате проверки инструментов сотрудники таможни обнаружили внутри них специальные тайники с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что обнаруженные вещества являются наркотическим средством метамфетамин, общий вес которых составил 1 кг 837 гр.
По данному факту возбуждено уголовное дело, переданное в прокуратуру Хатлонской области для дальнейшего расследования, отмечается в сообщении.