Узбекистан и Индия реализуют 50 инвестиционных проектов на $3 млрд

CA-NEWS (UZ) - В Дели 28 сентября состоялся индийско-узбекский бизнес-форум.

В мероприятии приняли участие около 150 представителей узбекской стороны, в том числе руководители министерств и ведомств республики, хокимиятов областей и городов, национальных компаний, таких как АО «Узавтосаноат», АО «Узбекэнерго», АO «Узбекнефтегаз», АО «Узметкомбинат», АО «Узстройматериалы», АК «Узэлтехсаноат» и др., а также представители частного бизнеса.

С индийской стороны присутствовали более 150 представителей крупных промышленных предприятий и малого и среднего бизнеса, являющихся членами таких организаций как CII, MSME Development Forum, ТПП Индия-СНГ и FICCI.

В результате форума Узбекистан и Индия договорились реализовать 50 инвестиционных проектов на сумму около $3 млрд.

На сегодняшний день в Узбекистане насчитывается 145 предприятий с участием индийского капитала, в том числе 21 предприятие со 100% индийским капиталом. Объем двусторонней торговли в 2017 году составил $323,6 млн.