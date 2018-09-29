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  29 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и Индия реализуют 50 инвестиционных проектов на $3 млрд
Предыстория: Президент Узбекистана посетит Индию с государственным визитом

CA-NEWS (UZ) - В Дели 28 сентября состоялся индийско-узбекский бизнес-форум.

В мероприятии приняли участие около 150 представителей узбекской стороны, в том числе руководители министерств и ведомств республики, хокимиятов областей и городов, национальных компаний, таких как АО «Узавтосаноат», АО «Узбекэнерго», АO «Узбекнефтегаз», АО «Узметкомбинат», АО «Узстройматериалы», АК «Узэлтехсаноат» и др., а также представители частного бизнеса.

С индийской стороны присутствовали более 150 представителей крупных промышленных предприятий и малого и среднего бизнеса, являющихся членами таких организаций как CII, MSME Development Forum, ТПП Индия-СНГ и FICCI.

В результате форума Узбекистан и Индия договорились реализовать 50 инвестиционных проектов на сумму около $3 млрд.

На сегодняшний день в Узбекистане насчитывается 145 предприятий с участием индийского капитала, в том числе 21 предприятие со 100% индийским капиталом. Объем двусторонней торговли в 2017 году составил $323,6 млн.

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