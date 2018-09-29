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  29 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев назвал жителей Шымкента трудолюбивыми

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 29 сентября посетил центр оказания социальных услуг города Шымкента, в котором расположены центр обслуживания населения, центр занятости, миграционная служба и ЗАГС.

Как сообщает пресс-служба Акорды, ему рассказали о реализации проектов цифровизации в различных секторах экономики, в том числе агропромышленном комплексе, образовании, ЖКХ, здравоохранении, транспортной отрасли и сфере безопасности.

Заслушав доклад, Н.Назарбаев подчеркнул важность реализации программы цифровизации в контексте повышения качества и оперативности предоставления государственных услуг населению.

«Шымкент становится большим мегаполисом. Здесь реализуются новые проекты. Трудолюбие шымкентцев является залогом успешного развития города. Самое важное направление работы – это малый и средний бизнес. Для его развития необходимо оказать соответствующую поддержку», – сказал президент.

Позже он ознакомился с планами строительства жилья и социальной инфраструктуры города.

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