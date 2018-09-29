Рахмон встретился с Лукашенко

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 29 сентября встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Как сообщает пресс-служба главы государства, они обсудили текущее состояние и перспективы развития таджикско-белорусских отношений.

Президенты выразили удовлетворение поступательным развитием двухсторонних отношений Таджикистана и Беларуси, обсудив перспективы сотрудничества в торгово-экономической, промышленной, сельскохозяйственной, научной и культурной сферах.

Была отмечена важность укрепления деловых кругов стран для создания совместных предприятий в агропромышленном комплексе и производстве продукции первой необходимости в Таджикистане.

Стороны также отметили необходимость использования потенциала свободных экономических зон Таджикистана и Беларуси для налаживания совместной переработки мясной и молочной продукции и выразили удовлетворение ходом реализации совместного проекта по закладке фруктовых садов в белорусских областях Брест и Гомель.