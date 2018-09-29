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  29 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане в ДТП погиб гражданин Узбекистана, еще один пострадал

CA-NEWS (TJ) - Один гражданин Узбекистана погиб, второй получил ранения в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 28 сентября на автодороге Душанбе–Худжанд.

По данным Министерства внутренних дел Таджикистана, ДТП произошло примерно в 10:00 на территории Варзобского района. Водитель автомашины «Опель-Зефира», 44-летний житель Варзобского района Али Саидов не справился с управлением и столкнулся с автомашиной «Опель-Астра». Второй иномаркой управлял 61-летний житель города Душанбе Курбонали Пирматов.

На месте ДТП от полученных травм скончался гражданин Узбекистана Сафаров Юлдош Шодиевич, 1947 года рождения. Другой пассажир «Опель-Астра, Хушвахтов Хайдар Сафарович, также гражданин Узбекистана, 1947 года рождения, получил ранения и был доставлен в больницу.

Устанавливаются обстоятельства происшествия, сообщает МВД.

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