Шымкент должен стать мощным экономическим центром Центральной Азии, - Назарбаев

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 29 сентября провел совещание по вопросам социально-экономического развития города Шымкента.

Как сообщает пресс-служба Акорды, выступая перед активом города, он подчеркнул, что с обретением республиканского статуса перед городом стоят новые задачи, требующие современных подходов и проработанной стратегии.

«Став третьим мегаполисом республики с населением свыше одного миллиона человек, Шымкент должен изменить свою модель развития, так же как это ранее сделали Астана и Алматы. В городе реализуется ряд перспективных проектов, еще больше запланировано», – сказал глава государства.

Н.Назарбаев акцентировал внимание участников совещания на отдельных вопросах нового позиционирования Шымкента.

«Шымкент должен стать мощным экономическим центром Центральной Азии, крупным и притягательным мегаполисом с комфортными условиями для его жителей и гостей. Новая стратегия развития города должна быть ориентирована на формирование в этом регионе крупного промышленного, инновационного, туристического, торгового и логистического центра», – подчеркнул он.

Президент отметил важность поддержки малого и среднего бизнеса в городе, а также развития кластеров и предприятий в сфере легкой промышленности, строительства, фармацевтики и медицинских услуг.

Кроме того, он указал на необходимость повышения качества образования в высших учебных заведениях города, а также создания современных инновационных центров по примеру Назарбаев Университета и Парка инновационных технологий.

«Шымкент должен стать центром притяжения туристов. Поэтому город должен развиваться системно по всем направлениям. Необходимо также наращивать международное взаимодействие. На примере межрегиональных форумов, проводимых совместно с Российской Федерацией, нужно проработать концепцию и запланировать аналогичные мероприятия с Узбекистаном. Правительству совместно с акиматом города следует подготовить план мероприятий международного уровня, которые будут проходить в Шымкенте, – сказал президент.

По его словам, городдолжен развиваться с применением «умных технологий».

«Важно не допускать нарушений норм архитектуры и градостроительства, пресекать хаотичную застройку и сократить строительство одноэтажных домов. Кроме того, следует подвергнуть сносу старое ветхое жилье и эффективно использовать высвободившиеся территории под возведение современных парков, спортивных площадок, многоэтажных жилых комплексов и бизнес-центров», – сказал Н.Назарбаев.

В завершение он остановился на вопросе строительства в городе социальной инфраструктуры, в том числе детских садов и школ, медицинских учреждений и жилых домов.